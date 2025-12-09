Daisy ridley parla del film spin-off cancellato su kylo ren e della campagna dei fan per salvare star wars
Le ultime novità sullo spinoff di Star Wars su Ben Solo e le dichiarazioni di Daisy Ridley. Nel panorama delle produzioni legate all’universo di Star Wars si stanno evidenziando importanti cambiamenti e annunci che coinvolgono i personaggi principali e i progetti futuri. Recentemente, si è fatto più chiarezza sulla cancellazione di uno spin-off dedicato a Ben Solo, con dichiarazioni di una delle protagoniste più amate. Questa evoluzione rappresenta un punto di riflessione sulle direzioni che la saga potrebbe prendere nei prossimi anni. la cancellazione dello spin-off su ben solo: dettagli e reazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Daisy Ridley nel trailer di We Bury the Dead, il nuovo thriller zombie in uscita a gennaio 2026
We Bury the Dead | Daisy Ridley da Star Wars all’apocalisse zombie
Daisy Ridley protagonista di Killa Bee sulla storia vera di Bryony Tyrel
Una recensione online sul lavoro di Daisy Ridley nel nuovo film. “Daisy Ridley stupisce con una delle sue migliori interpretazioni fino ad oggi in WE BURY THE DEAD. Interpretando un personaggio che interiorizza il proprio dolore, Ridley esprime l'agonia me - facebook.com Vai su Facebook
Daisy Ridley parla della sua esperienza di lavoro più "disgustosa" e del suo futuro nella saga di Star Wars - A livello professionale, dopo le recenti esperienze come attrice, c'è stato un esordio come produttrice in occasione di Sometimes I Think About Dying. Da movieplayer.it
