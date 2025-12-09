Dai denti sbiancati alla targa clonata per non pagare i pedaggi condannato il dentista dei vip

Un episodio che coinvolge un dentista di vip ad Ancona ha portato alla condanna per aver utilizzato metodi illeciti, tra cui l’applicazione di nastro adesivo nero sulla targa dell’auto per evitare il pagamento dei pedaggi autostradali. Un caso che solleva temi di illegalità e sicurezza stradale, evidenziando le conseguenze di comportamenti fraudolenti.

ANCONA - Un pezzo di nastro adesivo nero per cambiare la targa dell’automobile e non pagare così i pedaggi autostradali. La F di una Mercedes classe C era diventata una E. Il resto della combinazione alfanumerica era rimasta come l’originale. Con quel camuffamento però la targa era identica a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it