Dagli anni Settanta a oggi I cambiamenti della società e dell’informazione

Dagli anni Settanta a oggi, la società e il modo di comunicare hanno attraversato profondi cambiamenti. Questo articolo analizza l’evoluzione sociale e delle modalità di informazione, evidenziando come le trasformazioni degli ultimi decenni abbiano rimodellato il rapporto tra cittadini, media e mondo digitale.

Con gli anni Settanta si apre un capitolo del tutto nuovo per la società e per l'informazione che la deve raccontare. Inizia il decennio delle grandi conquiste sociali, lo statuto dei lavoratori, il divorzio, l'aborto, ma anche il decennio del terrorismo 'diffuso', da una parte la stagione delle stragi attuate dai gruppi neofascisti, aperta nel dicembre '69 con Piazza Fontana e proseguita per un decennio con coperture ad alto livello e dall'altra ad opera delle Brigate Rosse e di Prima Linea, due terrorismi le cui imprese hanno ripetutamente coinvolto il Ravennate. E non c'era solo il terrorismo, all'epoca, a rendere realmente insicure le strade, ma anche la criminalità che si esprimeva con le rapine in banca impugnando mitra, pistole e bombe a mano e frequenti erano le sparatorie.

