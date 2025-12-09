Da Wicked For Good a Stranger Things chi sono tutti i grandi esclusi dalle nomination dei Golden Globes 2026
Anche altri titoli eccellenti come Superman, Jay Kelly e The Gilded Age sono rimasti con l'amaro in bocca. 🔗 Leggi su Wired.it
"Wicked Movie: For Good" ("Wicked - Parte 2") di Jon M. Chu sarà nuovamente proiettato in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano per la rassegna "Hear my voice" di The Space Cinema lunedì 8 dicembre nella sala di Firenze alle 11:20 e alle 22:10 - facebook.com Vai su Facebook
?| WICKED: FOR GOOD debutta al N.1 al botteghino italiano con 40.476 presenze e 319.440 d'incasso Vai su X
Golden Globes 2026 snubs: ‘Wicked: For Good’ knocked out of Best Motion Picture — and Sydney Sweeney shocker - The 2026 Golden Globes nominations were revealed Monday morning, honoring the best in film and television over the last year. Si legge su msn.com