Da Udine al mondo | il pianista Nicola Tirelli trionfa con ‘Spring!’ in due concorsi internazionali

Nicola Tirelli, giovane pianista e compositore friulano, si distingue a livello internazionale con il suo talento. Formatosi al Conservatorio Tomadini di Udine, ha recentemente conquistato due importanti concorsi internazionali con la sua esibizione ‘Spring!’. La sua crescita artistica lo sta portando sempre più lontano, portando il nome di Udine nel panorama musicale globale.

Nicola Tirelli, pianista e compositore friulano formatosi al Conservatorio Tomadini di Udine, continua a farsi spazio sulla scena musicale internazionale. Il suo brano “Spring!” ha infatti ottenuto il Gold Prize all’Erik Satie International Music Competition, uno dei concorsi più seguiti a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altre letture consigliate

?AUTORIZZAZIONI INTERNAZIONALI - BASILEA CdM U20 - UDINE CdM U17 Siamo lieti di annunciare le autorizzazioni FIS per due dei nostri giovani atleti del settore spada, impegnati nelle prossime tappe di Coppa del Mondo: Francesco - facebook.com Vai su Facebook