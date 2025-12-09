Da Striscia a Bergamo | Cristian Cocco in scena a Lottagono con lo spettacolo Anacronistico
Cristian Cocco, noto inviato di Striscia la Notizia, debutta a Bergamo con lo spettacolo “Anacronistico” al Lottagono. Prima assoluta in Italia, questa commedia vede Cocco sia alla regia che interpretazione, arricchita da un video-intervento di Enzo Iacchetti. Un evento teatrale che unisce comicità e riflessione, portando l’esperienza televisiva sul palcoscenico.
Bergamo. Prima assoluta in Italia per “Anacronistico”, la nuova commedia diretta e interpretata da Cristian Cocco, storico inviato di Striscia la Notizia, con video-intervento di Enzo Iacchetti. L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 dicembre al Cineteatro Lottagono di Bergamo, con una serata esclusiva: – alle 20.30 presentazione del film con Cristian Cocco, che introdurrà al pubblico la genesi del progetto e i temi affrontati dal film. – alle 21 proiezione del film in anteprima nazionale. Alla serata saranno presenti, oltre al regista e protagonista Cristian Cocco, anche gli attori Rocco Gaudimonte e Vanessa Minotti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
DR2 Si ferma a 6 la striscia di vittorie consecutive: Spirano - CM 83/68 Subito testa alla prossima importante partita casalinga #cmbasket84 #1solagrandesquadra #cassinadepecchi - facebook.com Vai su Facebook
Anteprima nazionale di “Anacronistico” a Bergamo, la nuova commedia di Cristian Cocco - Prima assoluta in Italia per Anacronistico , la nuova commedia diretta e interpretata da Cristian Cocco, storico inviato di Striscia la Notizia, con la partecipazione straordinaria di Enzo ... Scrive bergamonews.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Belve Crime salta il 9 dicembre: il mistero sugli ospiti e quando torna la Fagnani cinemaserietv.it
Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro» internews24.com
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati digital-news.it
LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: a breve in campo le squadre oasport.it
Soldato britannico morto in Ucraina: non era al fronte, ma impegnato in operazioni di addestramento ildifforme.it