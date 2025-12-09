Da Striscia a Bergamo | Cristian Cocco in scena a Lottagono con lo spettacolo Anacronistico

Cristian Cocco, noto inviato di Striscia la Notizia, debutta a Bergamo con lo spettacolo “Anacronistico” al Lottagono. Prima assoluta in Italia, questa commedia vede Cocco sia alla regia che interpretazione, arricchita da un video-intervento di Enzo Iacchetti. Un evento teatrale che unisce comicità e riflessione, portando l’esperienza televisiva sul palcoscenico.

Bergamo. Prima assoluta in Italia per "Anacronistico", la nuova commedia diretta e interpretata da Cristian Cocco, storico inviato di Striscia la Notizia, con video-intervento di Enzo Iacchetti. L'appuntamento è fissato per mercoledì 10 dicembre al Cineteatro Lottagono di Bergamo, con una serata esclusiva: – alle 20.30 presentazione del film con Cristian Cocco, che introdurrà al pubblico la genesi del progetto e i temi affrontati dal film. – alle 21 proiezione del film in anteprima nazionale. Alla serata saranno presenti, oltre al regista e protagonista Cristian Cocco, anche gli attori Rocco Gaudimonte e Vanessa Minotti.