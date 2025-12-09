In libreria “Da quando ti ho trovato”, il libro di don Cosimo Schena scritto con la sua cagnolina Tempesta. Una narrazione a due voci tra spiritualità, psicologia e tenerezza. In un tempo segnato da solitudini e fragilità, arriva in libreria “Da quando ti ho trovato”, il nuovo libro di don Cosimo Schena, il sacerdote più seguito sui social, scritto insieme alla sua inseparabile compagna di vita: la cagnolina Tempesta. Pubblicato da Edizioni Piemme, il volume è disponibile dal 25 novembre e racconta una storia vera che intreccia spiritualità, psicologia e narrativa autobiografica. Due voci, un solo cuore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Da quando ti ho trovato”: il nuovo libro di don Cosimo Schena e Tempesta, una storia d’amore che guarisce