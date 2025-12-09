Da quando ti ho trovato | il nuovo libro di don Cosimo Schena e Tempesta una storia d’amore che guarisce
In libreria “Da quando ti ho trovato”, il libro di don Cosimo Schena scritto con la sua cagnolina Tempesta. Una narrazione a due voci tra spiritualità, psicologia e tenerezza. In un tempo segnato da solitudini e fragilità, arriva in libreria “Da quando ti ho trovato”, il nuovo libro di don Cosimo Schena, il sacerdote più seguito sui social, scritto insieme alla sua inseparabile compagna di vita: la cagnolina Tempesta. Pubblicato da Edizioni Piemme, il volume è disponibile dal 25 novembre e racconta una storia vera che intreccia spiritualità, psicologia e narrativa autobiografica. Due voci, un solo cuore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
News recenti che potrebbero piacerti
C'è il nuovo Patto sui migranti. L'accordo trovato dai ministri dell'Interno dell'Ue: esternalizzazione delle procedure di asilo e di rimpatrio. Modello Ruanda e “riserva di solidarietà”. Vai su X
Il Napoli ha trovato un nuovo colosso, col cambio modulo: Beukema è un "mastino" in marcatura, ma anche tra i primi a contribuire allo sviluppo della manovra - facebook.com Vai su Facebook
Michael J. Fox sul nuovo libro scrive: 'Ho ancora tanto da fare' - Intervistato da People, che gli ha anche dedicato la copertina del numero di ottobre, Michael J. Riporta ansa.it