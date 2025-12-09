Da oltre 30 anni curano il patrimonio dell' Orto Botanico la Cgil | è l' ora di stabilizzare gli operai agricoli
In occasione dei festeggiamenti dei 230 anni dell'Orto Botanico, e della nuova scoperta sulle origini del giardino che ne testimonia la rilevanza storica e ambientale, Flc Cgil e Flai Cgil Palermo tornano a chiedere con forza la stabilizzazione degli operai agricoli che “da oltre 30 anni, con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
