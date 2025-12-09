Da oggetto misterioso a ‘pupillo’ di Conte | Lang è finalmente una bella sorpresa
Lang, una figura che in passato poteva sembrare un oggetto misterioso, si sta affermando come una sorpresa positiva sotto la guida di Antonio Conte. Il tecnico, noto per la sua fermezza e determinazione, continua a valorizzare talenti emergenti, trasformando potenziali in punti di forza per la squadra.
Antonio Conte ha costruito negli anni una reputazione importante: quella di un allenatore che non fa sconti a nessuno e che non si lascia condizionare da curriculum, investimenti o pressioni esterne. Nel suo calcio conta una sola legge, semplice e inflessibile: gioca chi dimostra di meritarselo. Questa filosofia ha portato, all’inizio della stagione a Napoli, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Scopri altri approfondimenti
Luis Henrique, da oggetto misterioso agli applausi di San Siro: Chivu pensa a lui per il Liverpool Vai su X
L'oggetto misterioso dei centri commerciali di Milano: voi ci siete stati? Link diretto: #articolodellasettimana - facebook.com Vai su Facebook
Adani: "Conte comanda. Napoli, un oggetto misterioso è diventato titolare" - Intervenuto ai microfoni de 'La Domenica Sportiva', il noto opinionista televisivo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il triplice fischio del ... Si legge su msn.com