Da Nord a Sud quali sono i migliori ospedali in Italia
AGI - Un generale miglioramento della qualità dell'assistenza ospedaliera, con una variabilità che non riguarda solo il divario Nord-Sud ma anche la differenza tra le eccellenze dei grandi centri urbani e la scarsità di strutture dei centri minori. E poi "un miglioramento incredibile degli esiti" per i tumori al seno ma non per altri come quello del retto. È quanto emerge dal Programma Nazionale Esiti 2025 (PNE) diffuso da Agenas e presentato al Ministero della Salute. L'analisi è stata svolta su 1.117 strutture di ricovero per acuti e basata su 218 indicatori, di cui 189 relativi all'assistenza ospedaliera, per misurare l'evoluzione del sistema ospedaliero dal 2015 al 2024. 🔗 Leggi su Agi.it
Ospedali, i migliori sono due piccole strutture a Mestre e Savigliano (Cuneo) - Poi seguono strutture più grandi come Federico II a Napoli, Humanitas a Milano e il papa Giovanni XXIII a Bergamo ... Scrive repubblica.it