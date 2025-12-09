da nord a sud quali sono i migliori ospedali in italia

AGI - Un generale miglioramento della qualità dell'assistenza ospedaliera, con una variabilità che non riguarda solo il divario Nord-Sud ma anche la differenza tra le eccellenze dei grandi centri urbani e la scarsità di strutture dei centri minori. E poi "un miglioramento incredibile degli esiti" per i tumori al seno ma non per altri come quello del retto. È quanto emerge dal Programma Nazionale Esiti 2025 (PNE) diffuso da Agenas e presentato al Ministero della Salute. L'analisi è stata svolta su 1.117 strutture di ricovero per acuti e basata su 218 indicatori, di cui 189 relativi all'assistenza ospedaliera, per misurare l'evoluzione del sistema ospedaliero dal 2015 al 2024. 🔗 Leggi su Agi.it

