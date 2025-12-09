Da Mozart a Bach Academia Brevis chiude l’anno

Stasera alle 21, il Teatro San Girolamo di Lucca ospita l’evento finale del progetto ’700 musicale, promosso dal Centro studi Luigi Boccherini. Dopo aver esplorato il Secolo dei Lumi, Academia Brevis conclude l’anno con un concerto dedicato a Mozart, Bach e altri grandi compositori del XVIII secolo, celebrando il patrimonio musicale europeo.

Il Teatro San Girolamo ospita stasera alle 21 l'appuntamento conclusivo del '700 musicale a Lucca, il progetto coordinato dal Centro studi Luigi Boccherini che dal 2015 riunisce le realtà musicali cittadine per raccontare il Secolo europeo dei Lumi. L'evento finale, come da tradizione per il quinto anno consecutivo, è realizzato con la collaborazione del Teatro del Giglio Giacomo Puccini ed è dedicato all'accademia, ma in una forma nuova: quest'anno sarà Academia Brevis, più agile, più rapida, più vicina allo spirito conviviale dei concerti settecenteschi, chiamati proprio accademie. Ad accompagnare gli spettatori sarà Marco Brinzi, attore di teatro, cinema e televisione.