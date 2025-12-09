Da Monza a Hollywood Martina e il sogno Usa | première da favola e serie per smartphone

Da Monza a Hollywood, la storia di Martina, attrice, autrice e produttrice, si intreccia con il sogno americano. Nell’ultimo anno, tre suoi film sono stati proiettati nella celebre Hollywood Walk of Fame, tra première da favola e serie per smartphone. Un percorso di successo che testimonia la sua crescita e la sua affermazione nel mondo del cinema e dell’intrattenimento internazionale.

Nell’ultimo anno tre film di cui è attrice, autrice e produttrice sono stati proiettati in uno dei cinema più famosi al mondo, sulla Hollywood Walk of Fame, quella con le impronte dei grandi attori impresse nel cemento, nella sala in cui si sono tenuti anche gli Oscar. Ha poi recitato assieme a Daniel Baldwin e Nicholas Turturro, raccolto premi in festival negli Stati Uniti e preso parte a uno dei fenomeni del momento, ossia serie pensate per essere guardate sugli smartphone, che sono l’ultimo trend di Hollywood e raccolgono centinaia di milioni di visualizzazioni. Dalla Brianza all’America, è in piena ascesa la carriera della 30enne Martina Monti, attrice monzese trapiantata a Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Monza a Hollywood. Martina e il sogno Usa: première da favola e serie per smartphone

