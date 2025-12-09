Da Monica Guerritore al Fulgor alla Moto d’Oro al Galli | gli appuntamenti della settimana da non perdere
Dopo il fine settimana all’insegna dell’immersione a tutto tondo nella settima arte con la cerimonia di consegna del premio Fellini al regista premio Oscar Alfonso Cuarón, proseguono a Rimini le iniziative con al centro il cinema. Dal 10 al 14 dicembre torna il festival Luoghi dell’Anima, la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Giornata di pausa a Bari per l'attrice Monica Guerritore che insieme al compagno Roberto Zaccaria si è concessa una passeggiata per i vicoli della città vecchia. Durante la passeggiata, l'attrice si è concessa un ballo sulle note de "L'italiano" di Toto Cutugno, - facebook.com Vai su Facebook
Monica Guerritore alla pre-apertura di "Luoghi dell'Anima": "Tonino Guerra una persona eccezionale" - Intervista all'attrice e regista Monica Guerritore protagonista martedì 9 dicembre al Cinema Fulgor di Rimini Dal 10 al 14 dicembre 2025 torna Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival, sull’intreccio ... Segnala altarimini.it