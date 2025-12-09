Da Manet a Kelly Capolavori della grafica

Una panoramica dei maggiori capolavori della grafica dell’Ottocento e del Novecento, provenienti dalla Biblioteca dell’Institut national d’histoire de l’art di Parigi. Questa selezione di 178 opere offre uno sguardo approfondito sulle tecniche e le innovazioni artistiche che hanno segnato due secoli di creatività e sperimentazione nel campo grafico.

Una selezione di 178 capolavori della grafica dell’800 e del ‘900 della Biblioteca dell’Institut national d’histoire de l’art di Parigi. È il tema della mostra “Da Manet a Kelly. L’arte della stampa“, che si inaugura venerdì 12 dicembre alla Fondazione Pierre Gianadda, in Rue du Forum 59 a Martigny, e rimarrà aperta fino al 14 giugno, ogni giorno dalle 10 alle 18. Da Edouard Manet a Ellsworth Kelly, per passare poi fra gli altri a Francisco Goya, Edvard Munch, Käthe Kollwitz o ancora Vera Molnár, la mostra espone opere moderne e contemporanee che rivelano la grande creatività degli artisti nell’ambito della stampa d’arte attraverso la storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Manet a Kelly. Capolavori della grafica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Da Manet a Kelly. Capolavori della grafica - Una selezione di 178 capolavori della grafica dell’800 e del ‘900 della Biblioteca dell’Institut national d’histoire de l’art di ... Si legge su ilgiorno.it