Da lavoro accademico a libro | Camilla De Duonni racconta Tocco Vecchio
Tempo di lettura: 5 minuti di Annalisa Papa – Raccontare un luogo significa spesso attraversare la sua memoria. Con “Tocco Vecchio sospeso tra vita e silenzio”, Camilla de Duonni, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, ci accompagna in un viaggio che nasce come lavoro didattico, ma che ha assunto la forma più matura e consapevole di un libro. Originaria di Tocco Caudio, Camilla porta con sé un legame affettivo e identitario che si va sempre più vivo sfogliando pagina dopo pagina: quello con Tocco Vecchio, il borgo silenzioso e ferito dal terremoto del 1980, rimasto come cristallizzato nel tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
