Da Ilary Blasi a Michelle Hunziker il segreto dei loro fisici perfetti | cosa mangiano e come si allenano

Ilary Blasi e Michelle Hunziker, due icone dello spettacolo italiane, sono note non solo per il loro talento, ma anche per i fisici impeccabili. Amiche di lunga data, condividono segreti e routines di allenamento e alimentazione che le aiutano a mantenere corpi da sogno nonostante le età. Scopriamo i loro metodi per restare in forma e in forma smagliante.

Le due show girl, anche grandi amiche, sono molto attente alla linea e hanno due corpi davvero da mozzare il fiato: il segreto Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno rispettivamente 48 e 44 anni, amiche da moltissimi anni, hanno entrambe una forma fisica semplicemente strepitosa. Per loro gli anni sembrano non passare mai e per questo in tanti si domandano come facciano a tenersi in forma, cosa mangiano e che allenamento seguono. Insomma quale sia il segreto di bellezza d elle due conduttrici, che non hanno nulla da invidiare a colleghe molto più giovani di loro. Nonostante per tutte e due ci sia senza ombra di dubbio lo zampino di madre natura, entrambe sono molto attente alla alimentazione e si allenano costantemente. 🔗 Leggi su Robadadonne.it