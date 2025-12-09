I l 2025 non è ancora chiuso, le festività non sono state ancora festeggiate, ma il calendario del 2026 è già lì sulla scrivania e si sfoglia, per capire se le date rosse segnate possano essere occasioni per programmare una fuga. Insomma, ancora non abbiamo neanche goduto delle vacanza natalizie, che siamo curiosi di vedere quante pause offrirà il nuovo anno in arrivo, tra festività vere e proprie e gli amatissimi Ponti. Caro aerei, l’incubo di Natale: volare in Italia costa una fortuna X Festività e ponti del 2026, il calendario. Calendarizzare pause, incastrare ferie, allungare weekend è un esercizio che conoscono bene tutti coloro che lavorano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Da gennaio a dicembre 2026, una mappa completa di festività e ponti con le migliori combinazioni tra weekend lunghi e ferie