da achille lauro a christian de sica ecco i vip con la fiamma olimpica

È iniziata venerdì 5 dicembre la staffetta italiana della fiamma olimpica, che passerà per 300 comuni italiani fino ad arrivare a Milano, il 5 febbraio, per la cerimonia di apertura. Per rendere unico il viaggio della torcia olimpica, un parterre di volti noti, campioni dello sport e celebrità del mondo dello spettacolo si sono uniti alla staffetta come tedofori d'eccezione. Roma è stata la prima tappa, poi Terni e Viterbo. Nei prossimi giorni arriverà in Toscana, per poi approdare in Sardegna. Achille Lauro.

