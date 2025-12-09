Da Achille Lauro a Christian De Sica ecco i vip con la fiamma olimpica
È iniziata venerdì 5 dicembre la staffetta italiana della fiamma olimpica, che passerà per 300 comuni italiani fino ad arrivare a Milano, il 5 febbraio, per la cerimonia di apertura. Per rendere unico il viaggio della torcia olimpica, un parterre di volti noti, campioni dello sport e celebrità del mondo dello spettacolo si sono uniti alla staffetta come tedofori d'eccezione. Roma è stata la prima tappa, poi Terni e Viterbo. Nei prossimi giorni arriverà in Toscana, per poi approdare in Sardegna. Achille Lauro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”
Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?
Achille Lauro, fuori i biglietti per il concerto evento a San Siro
E' ufficiale: l'anteprima del nuovo progetto live di Achille Lauro, ‘COMUNI IMMORTALI’, sarà a il . Il calendario di Achille Lauro si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento con l’anteprima del tour che il prossimo anno p - facebook.com Vai su Facebook
Dalla finale di X Factor a Milano Cortina. Bagno di folla incredibile al Colosseo di Roma per Achille Lauro versione tedoforo. Il cantautore italiano ha preso la fiamma olimpica accompagnato da migliaia di curiosi e appassionati che hanno cantato anche le Vai su X
