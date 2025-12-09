Da Achille Lauro a Christian De Sica ecco i vip con la fiamma olimpica

Ilfoglio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata venerdì 5 dicembre la staffetta italiana della fiamma olimpica, che passerà per 300 comuni italiani fino ad arrivare a Milano, il 5 febbraio, per la cerimonia di apertura. Per rendere unico il viaggio della torcia olimpica, un parterre di volti noti, campioni dello sport e celebrità del mondo dello spettacolo si sono uniti alla staffetta come tedofori d'eccezione. Roma è stata la prima tappa, poi Terni e Viterbo. Nei prossimi giorni arriverà in Toscana, per poi approdare in Sardegna. Achille Lauro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

da achille lauro a christian de sica ecco i vip con la fiamma olimpica

© Ilfoglio.it - Da Achille Lauro a Christian De Sica, ecco i vip con la fiamma olimpica

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?

Achille Lauro, fuori i biglietti per il concerto evento a San Siro

achille lauro christian deDa Achille Lauro a Christian De Sica, ecco i vip con la fiamma olimpica - È iniziata venerdì 5 dicembre la staffetta italiana della fiamma olimpica , che passerà per 300 comuni italiani fino ad arrivare a Milano, ... Riporta ilfoglio.it