Da Achille Lauro a Christian De Sica ecco i vip con la fiamma olimpica

La staffetta della fiamma olimpica ha preso il via venerdì 5 dicembre, attraversando 300 comuni italiani in un percorso tra tradizione e passione. Da Achille Lauro a Christian De Sica, i vip che portano avanti questa simbolica fiamma rappresentano l’unità e lo spirito di rinascita del nostro paese in vista dei Giochi di Milano 2026. Un cammino che coinvolge tutto il territorio nazionale, anticipando l’attesa per la grande cerimonia di apertura.

È iniziata venerdì 5 dicembre la staffetta italiana della fiamma olimpica, che passerà per 300 comuni italiani fino ad arrivare a Milano, il 5 febbraio, per la cerimonia di apertura. Per rendere unico il viaggio della torcia olimpica, un parterre di volti noti, campioni dello sport e celebrità del mondo dello spettacolo si sono uniti alla staffetta come tedofori d'eccezione. Roma è stata la prima tappa, poi Terni e Viterbo. Nei prossimi giorni arriverà in Toscana, per poi approdare in Sardegna.

