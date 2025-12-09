Da Achille Lauro a Christian De Sica ecco i vip con la fiamma olimpica
La staffetta della fiamma olimpica italiana, iniziata il 5 dicembre, attraversa 300 comuni nel Paese. Da Achille Lauro a Christian De Sica, numerosi vip partecipano al passaggio simbolico, che culminerà a Milano il 5 febbraio con l'apertura delle Olimpiadi invernali. Un evento che unisce sport, cultura e celebrazione nazionale.
È iniziata venerdì 5 dicembre la staffetta italiana della fiamma olimpica, che passerà per 300 comuni italiani fino ad arrivare a Milano, il 5 febbraio, per la cerimonia di apertura. Per rendere unico il viaggio della torcia olimpica, un parterre di volti noti, campioni dello sport e celebrità del mondo dello spettacolo si sono uniti alla staffetta come tedofori d'eccezione. Roma è stata la prima tappa, poi Terni e Viterbo. Nei prossimi giorni arriverà in Toscana, per poi approdare in Sardegna. Achille Lauro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
