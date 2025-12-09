Da 9 a 83 anni Il cervello non smette mai di cambiare | quattro tappe segnano l’evoluzione della mente dall’infanzia alla vecchiaia

Il cervello umano è in continua evoluzione, attraversando diverse fasi di sviluppo dalla prima infanzia fino alla vecchiaia. Uno studio pubblicato su «Nature Communications» analizza le tappe fondamentali di questa trasformazione, evidenziando come, dai 9 agli 83 anni, la mente si adatti e cambi nel corso della vita.

Il cervello umano subisce trasformazioni costanti nel corso della vita. Uno studio pubblicato su «Nature Communications» e condotto da ricercatori dell’Università di Cambridge su circa 4.000 esami cerebrali ha individuato quattro tappe fondamentali di cambiamento strutturale. Queste corrispondono a età specifiche: 9, 32, 66 e 83 anni. Ogni passaggio segna una diversa configurazione delle connessioni neurali e dell’efficienza comunicativa tra le regioni cerebrali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

