Curiosità la Chirurgia Generale e d’Urgenza del PO G Fucito protagonista in due grandi eventi scientifici internazionali

Salernotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due importanti eventi scientifici a conferma, qualora ce ne fosse bisogno, del ruolo di primo piano nella chirurgia avanzata riconosciuto all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero “G. Fucito” dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

