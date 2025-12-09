cura e bellezza

Un look curato parte dai capelli. Per il Natale 2025 Davines propone cofanetti regalo in edizione limitata con i suoi prodotti più amati. La collezione celebra diversità e unità, ispirandosi alla natura. Con packaging riutilizzabile in carta riciclata e compensazione delle emissioni, offre kit per ogni tipo di capelli, unendo cura, gratitudine e sostenibilità. Idratazione, morbidezza e lucentezza sono i sintomi di una pelle ben trattata. Per averla, il segreto è il siero concentrato MUJI con oltre il 65% di crusca di riso fermentata. Si applica dopo la detersione per migliorare l’assorbimento dei trattamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

