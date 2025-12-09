Cubo di Rubik in 6?49 il baby talento Valerio Locatelli | Studio matematica ma non farò il prof
Meno di 7 secondi per confermarsi campione per la quinta volta consecutiva. Valerio Locatelli, 19enne di Bracciano in provincia di Roma, è il campione italiano di Rubik’s 2025. Locatelli ha risolto il celebre cubo in 6?49. Il successo, nella manifestazione organizzata dall’associazione Cubing Italy riconosciuta come Organizzazione regionale per l’Italia dalla World Cube Association, è arrivato lunedì 8 dicembre presso TreviglioFiera. Una passione nata a 11 anni. Una passione, quella di Locatelli, nata nel 2017 quando a 11 anni ha iniziato a conoscere il rompicapo inventato nel 1974 dallo scultore ungherese Erno Rubik. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Fucile e cubo di Rubik. Il soldato che ama la natura
Le primarie, il cubo di Rubik del Pd che già snerva il partito
A Bergamo la sfida dei maghi del cubo di Rubik
