Cruz sul sesto turno di Champions dei nerazzurri | l’analisi tra effetto Meazza e maturità contro il Liverpool

Dopo il sesto turno di Champions League, Cruz analizza la prova dell’Inter contro il Liverpool, sottolineando l'importanza di concretezza, pressing e il supporto del pubblico. L’ex attaccante evidenzia come queste componenti siano decisive per consolidare la maturità della squadra e affrontare al meglio le sfide europee, tra l’effetto Meazza e la necessità di mantenere alta la concentrazione.

di Dario Bartolucci Cruz si sofferma sulla sfida tra Inter e Liverpool: secondo l’ex attaccante bisogna passare da concretezza, pressing e spinta del pubblico. Torna la Champions League a San Siro, dove l’Inter affronta il Liverpool nel sesto turno della League Phase. Dopo lo scivolone di Madrid, i nerazzurri sono chiamati a una risposta immediata davanti al proprio pubblico, e secondo Julio Cruz il contesto è quello giusto per misurare la vera crescita della squadra. Nel pre-partita ai microfoni di Inter TV, Cruz ha evidenziato come la formazione di Cristian Chivu stia trovando finalmente continuità sotto porta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cruz sul sesto turno di Champions dei nerazzurri: l’analisi tra effetto Meazza e maturità contro il Liverpool

