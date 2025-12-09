Cronos l' esordio di Guillermo del Toro restaurato in 4K - Guarda il trailer

Comingsoon.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista messicano, che col suo ultimo Frankenstein ha ottenuto cinque candidature ai Golden Globe, aveva esordito nel 1992 con questo film che molti di voi forse non hanno mai visto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

