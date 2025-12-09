Cronologia di un delitto | proiezione per ricordare Pasolini a 50 anni dalla morte
Prosegue il programma che Agrigento dedica al cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini. Giovedì 11 dicembre alle 17,30 il centro culturale Pasolini in via Atenea ospiterà la proiezione del film “Pasolini. Cronologia di un delitto” diretto da Paolo Angelini. Il documentario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
