Cronologia di un delitto | proiezione per ricordare Pasolini a 50 anni dalla morte

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il programma che Agrigento dedica al cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini. Giovedì 11 dicembre alle 17,30 il centro culturale Pasolini in via Atenea ospiterà la proiezione del film “Pasolini. Cronologia di un delitto” diretto da Paolo Angelini. Il documentario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cronologia delitto proiezione ricordare"Cronologia di un delitto": proiezione per ricordare Pasolini a 50 anni dalla morte - Prosegue il programma che Agrigento dedica al cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini. Si legge su agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cronologia Delitto Proiezione Ricordare