La segretaria dem Elly Schlein guida il Partito democratico da più di due anni ma, ultimamente, la sua leadership è sempre meno forte. Le correnti del Nazareno, sede ufficiale del Pd, giocano un ruolo fondamentale ma a pesare è il giudizio dei cittadini. I numeri dei sondaggi sono spesso difficili da digerire e ogni settimana la situazione sembra peggiorare. Non è un caso che nell’ultima rilevazione condotta da Swg e pubblicata durante l’edizione serale del telegiornale condotto da Enrico Mentana, il Pd continui a perdere terreno. La distanza con il partito della premier Giorgia Meloni sembra incolmabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crollo Pd, sale la Lega: il sondaggio che gela la Schlein