Crolla una parte del pavimento La proprietaria vola | gravissima

Un'area dell'ex albergo abbandonato di via Fagnani è crollata improvvisamente, causando gravi conseguenze. La proprietaria dell’immobile, presente durante un sopralluogo di ristrutturazione, è precipitata dal primo piano e si trova in condizioni di gravità. L’incidente ha suscitato preoccupazione e richiesto interventi immediati.

Una parte della soletta dell’ex albergo abbandonato di via Fagnani è improvvisamente crollata ieri pomeriggio e la proprietaria dell’immobile, all’interno per un sopralluogo della ristrutturazione in corso, è precipitata dal primo piano al pianoterra riportando serie ferite. Parte del pavimento ha ceduto. L’immobile risultava già inagibile da tempo. L’allarme ha portato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica. La proprietaria, dopo la caduta, è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario che l’ha stabilizzata e poi trasportata in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

