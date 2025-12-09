Criticità nella raccolta dei rifiuti | Ecco le richieste di Santa Caterina

Il quartiere Santa Caterina, uno dei più popolosi e complessi della città, affronta numerose criticità nella gestione della raccolta dei rifiuti. Le problematiche persistenti richiedono interventi mirati per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, garantendo un ambiente più pulito e vivibile per tutti i residenti.

Quartiere popoloso, quello che porta il nome di Santa Caterina, quartieri complesso con diverse criticità legate alla raccolta dei rifiuti. È qui che si fanno gli esperimenti, qui che si tenta di migliorare la raccolta differenziata. Per questo il consiglio direttivo del Comitato di Quartiere Santa Caterina di Fermo ha promosso e organizzato recentemente un incontro con il Comune di Fermo e la Asite srl, proprio per discutere e affrontare alcune problematiche inerenti la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade del popoloso rione. Capita spesso di registrare abbandoni di rifiuti vicino alle isole ecologiche, da sistemare la raccolta degli sfalci così come la pulizia di diverse zone del quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it