Cristina Mazzavillani Muti | Fiduciosa sul futuro di Ravenna Festival

Cristina Mazzavillani Muti, fondatrice e anima di Ravenna Festival, esprime fiducia nel futuro dell'evento culturale. Dopo aver contribuito in modo determinante alla nascita del festival, si è ritirata nel 2019 assumendo il ruolo di presidente onoraria, continuando a mantenere un legame con questa importante realtà artistica e culturale.

A lei si deve la nascita di Ravenna Festival di cui è stata, e rimane, l'anima. Sebbene dal 2019 si sia ritirata, diventandone presidente onoraria. Ma Cristina Mazzavillani Muti è molto altro: regista, anche se preferisce definirsi 'direttrice di laboratori virtuosi', manager, dal momento in cui ha scelto di rinunciare alla carriera di cantante per seguire quella del marito Riccardo Muti, ravennate doc, legata alla sua città da un rapporto d'amore incondizionato e militante, pronta a difenderla, a dire la sua, senza sconti, però, quando qualcosa secondo lei non funziona. Qual è il suo rapporto con il Resto del Carlino, che da sempre racconta la sua città? "Da quando ero bambina, sulla tavola della nostra casa di via Mazzini, la casa di Giordano Mazzavillani, mio padre, ricordo due giornali: il Carlino e l'Avvenire d'Italia.