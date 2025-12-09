Cristian Santomauro porta l’ammaccata e la cucina mediterranea al Culinary Institute of America
L’Ammaccata e la cultura gastronomica mediterranea conquistano uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo: il Culinary Institute of America (CIA). Cristian Santomauro, chef-imprenditore cilentano e ambasciatore della Dieta Mediterranea. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Stati Uniti, lo chef cilentano Cristian Santomauro porta la cucina mediterranea al Culinary Institute of America
PROTAGONISTI - Cristian Santomauro porta l'Ammaccata cilentana al Culinary Institute of America #CristianSantomauro #Ammaccata #Cilento #DietaMediterranea #Horeca #Foodservice Vai su X
?Mercoledì 10 dicembre, ore 20.30 Cicciano, Ipsseoa Carmine Russo Cicciano Torna l'appuntamento con la Grande Cena di Ruperto Aperitivo di benvenuto Ammaccata cilentana | Cristian Santomauro Ammaccata - Antica pizza cilentana Osterie d'Itali - facebook.com Vai su Facebook
Cristian Santomauro porta l'Ammaccata cilentana al Culinary Institute of America - Cristian Santomauro presenta l'Ammaccata al Culinary Institute of America e partecipa alla delegazione italiana all'ONU sulla Dieta Mediterranea ... Lo riporta horecanews.it
