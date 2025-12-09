Cristian Santomauro porta l’ammaccata e la cucina mediterranea al Culinary Institute of America

Cristian Santomauro porta l’arte dell’Ammaccata e i sapori della cucina mediterranea al prestigioso Culinary Institute of America, uno dei più rinomati palcoscenici gastronomici mondiali. Questa collaborazione segna un importante riconoscimento per la tradizione culinaria mediterranea, che si arricchisce di nuova visibilità e valore internazionale.

L’Ammaccata e la cultura gastronomica mediterranea conquistano uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo: il Culinary Institute of America (CIA). Cristian Santomauro, chef-imprenditore cilentano e ambasciatore della Dieta Mediterranea. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it

