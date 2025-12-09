Cristian Santomauro porta l’ammaccata e la cucina mediterranea al Culinary Institute of America

Cilentoreporter.it | 9 dic 2025

Cristian Santomauro porta l’ammaccata e i sapori della cucina mediterranea al prestigioso Culinary Institute of America. Un traguardo importante che valorizza le tradizioni gastronomiche del Mediterraneo, portando innovazione e autenticità in una delle istituzioni culinarie più rinomate al mondo.

