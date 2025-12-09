C’è un’immagine che racconta meglio di tutte il momento che sta vivendo Cristian Albani: un palco al MEI di Faenza, una luce di tramonto quasi cinematografica e un cantautore che, per un istante, sembra sospendere il mondo. È da quel concerto che nasce un racconto più ampio, fatto di incontri, cambiamenti, musica e nuove prospettive. Un MEI speciale: musica, persone e un’atmosfera irripetibile. Al MEI 2025 Cristian non era un debutto, ma questa volta l’esperienza ha avuto un peso diverso. L’atmosfera era quella dei grandi eventi vissuti con leggerezza: clima ideale, pubblico attento, musicisti che incrociano storie e relazioni. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Cristian Albani: tra MEI, nuovi progetti e quella luce di tramonto che sembra seguirlo ovunque