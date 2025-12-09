Crispiano accusa | picchiata la compagna 49enne arrestato Carabinieri allertati dalla figlia
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Momenti di forte tensione nella tarda serata di sabato 6 dicembre a Crispiano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 49enne del posto, ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – che risulterebbe avere problemi legati alla tossicodipendenza – avrebbe messo in atto, sin dagli inizi della convivenza nel 2010, un clima di offese e minacce ai danni della compagna, episodi mai denunciati fino al 6 dicembre. La situazione è precipitata questo pomeriggio: durante l’ennesima lite, l’uomo avrebbe ingiuriato, minacciato e colpito la donna alla presenza della figlia minorenne, la quale, impaurita, ha immediatamente contattato il 112 NUE. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
