Crisi idrica gli agricoltori pronti a scendere in piazza | dalla Regione arrivano i ristori

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agricoltori siciliani si preparano a manifestare il 10 dicembre davanti a Palazzo dei Normanni, chiedendo interventi concreti contro la crisi idrica. Con un corteo e un sit-in, denunciano una gestione dell'acqua inefficace e chiedono ristori urgenti dalla Regione, evidenziando l'emergenza che mette a rischio l'agricoltura locale.

Il grido di allarme degli agricoltori siciliani raggiungerà le piazze domani, 10 dicembre. Un corteo e un sit in davanti a Palazzo dei Normanni saranno il cuore di una manifestazione di protesta "per dire basta ad una gestione dell'acqua schizofrenica", si legge in una nota della Coldiretti."Non. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

