Crisi idrica gli agricoltori pronti a scendere in piazza | dalla Regione arrivano i ristori
Gli agricoltori siciliani si preparano a manifestare il 10 dicembre davanti a Palazzo dei Normanni, chiedendo interventi concreti contro la crisi idrica. Con un corteo e un sit-in, denunciano una gestione dell'acqua inefficace e chiedono ristori urgenti dalla Regione, evidenziando l'emergenza che mette a rischio l'agricoltura locale.
Il grido di allarme degli agricoltori siciliani raggiungerà le piazze domani, 10 dicembre. Un corteo e un sit in davanti a Palazzo dei Normanni saranno il cuore di una manifestazione di protesta "per dire basta ad una gestione dell'acqua schizofrenica", si legge in una nota della Coldiretti."Non. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Agricoltori in piazza a Palermo per dire basta alla crisi idrica dlvr.it/TPhn6Z #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Relativamente alla crisi idrica Ruoti è interessa marginalmente dallo schema Basento Camastra avendo sorgenti proprie e quindi l'erogazione attualmente è garantita. Si invita la cittadinanza a seguire esclus - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltori in piazza a Palermo per dire basta a crisi idrica - in davanti a Palazzo dei Normanni “per dire basta ad una gestione dell’acqua schizofrenica”, si legge in ... msn.com scrive