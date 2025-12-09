Crisi idrica | Comune e scuola uniti per sensibilizzare le famiglie sull’uso consapevole dell’acqua
“Ho partecipato con interesse al confronto su “Acqua e risorsa idrica” promosso dall’Istituto Comprensivo Aurigemma in collaborazione con l’Associazione “Insieme per Avellino e per l’Irpinia”, il Comitato Uniamoci per l’Acqua e “Piccoli Comuni Italiani”, con il coinvolgimento degli alunni delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
La crisi idrica è una minaccia anche per il diritto allo studio
Crisi idrica nel Barese, l'allarme degli agricoltori: "Con lo stop irriguo a rischio campagna olivicola"
Crisi idrica, i sindaci irpini chiedono il riconoscimento dello stato di emergenza
“Andremo a Montecitorio per chiedere alla politica nazionale di intervenire laddove i livelli amministrativi più vicini ai cittadini hanno drammaticamente fallito”. Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino, spiega a “Buongiorno Regione” come la crisi idrica nell'Alta I - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltori in piazza a Palermo per dire basta alla crisi idrica dlvr.it/TPhn6Z #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Monteforte, all’IC Aurigemma a confronto su acqua e risorsa idrica. Siricio: necessaria una sinergia tra scuola e Comune. Pronto a incontrare l’amministratore Alto Calore - E’ la sfida lanciata dal sindaco di Monteforte Fabio Sirico e dalla dirigente scolastica dell’IC Aurigemma Filomena C ... corriereirpinia.it scrive
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it