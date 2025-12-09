Tempo di lettura: 5 minuti Sospesa a metà tra una classifica comunque positiva e numeri horror registrati negli ultimi due mesi, la Salernitana si appresta a vivere le ultime due giornate del girone d’andata circondata da dubbi, polemiche, accenni sempre meno sfumati di contestazione e poche certezze. È un momento non facile per la piazza, per il tecnico, per il gruppo. Il pareggio ottenuto contro il Trapani al termine dell’ennesima partita indecifrabile ha lasciato scorie difficili da smaltire. La squadra di Raffaele non ha vissuto totalmente di rendita ma le statistiche parlano chiaro. Il cammino granata è diviso in due tronconi: le prime cinque giornate a punteggio pieno, le altre dodici nelle quali sono stati raccolti appena diciassette punti in dodici giornate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crisi di numeri e ambiente in fermento: la Salernitana deve darsi una mossa