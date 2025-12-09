Crisi Aeffe Colombo FdI | Al lavoro per individuare soluzioni alternative ai licenziamenti

Riminitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione del Gruppo Aeffe, realtà che controlla marchi storici del made in Italy come Moschino e Alberta Ferretti e che rappresenta un patrimonio economico, occupazionale e identitario per il nostro territorio con la sede di San Giovanni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

crisi aeffe colombo fdiCrisi Aeffe, Colombo: “Massima attenzione per tutelare lavoro e marchi italiani” - Contatti con il MIMIT e Tavolo di crisi del 21 gennaio per soluzioni alternative ai licenziamenti ... Si legge su altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Aeffe Colombo Fdi