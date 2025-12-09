Criptovalute chi sta guadagnando dal matrimonio con i club di calcio?

L'integrazione tra criptovalute e mondo del calcio sta crescendo, con exchange e emittenti di token che sponsorizzano le squadre. Ma chi sta realmente ottenendo vantaggi da questa partnership? Due economisti analizzano i benefici e i rischi di questa sinergia, cercando di capire chi trae i maggiori profitti da queste iniziative.

Sempre più exchange di valute virtuali ed emittenti di token sponsorizzano le squadre. Ma chi beneficia di più da questi prodotti? Due economisti dicono la loro. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Criptovalute, chi sta guadagnando dal matrimonio con i club di calcio?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il fuoco appiccato tra via Cantini e via Pasquinelli. Distrutti due furgoni e una Bmw X3. Intanto è stato liberato il cinese sequestrato: la moglie ha pagato il riscatto in criptovalute - facebook.com Vai su Facebook

"ofuyc e le nuove generazioni di investitori digitali, ofuyc attrae sempre più giovani che vogliono esplorare le criptovalute. La piattaforma si presenta come moderna, intuitiva e vicina alle abitudini digitali delle nuove generazioni. ofuyc diventa così uno strument Vai su X

Chi sta guadagnando dal matrimonio tra le criptovalute e i club di calcio? - Sempre più exchange di valute virtuali ed emittenti di token sponsorizzano le squadre. Secondo wired.it