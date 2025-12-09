Criptovalute chi sta guadagnando dal matrimonio con i club di calcio?

Wired.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'integrazione tra criptovalute e mondo del calcio sta crescendo, con exchange e emittenti di token che sponsorizzano le squadre. Ma chi sta realmente ottenendo vantaggi da questa partnership? Due economisti analizzano i benefici e i rischi di questa sinergia, cercando di capire chi trae i maggiori profitti da queste iniziative.

