Cresce il lavoro in Italia ma non gli stipendi 43% dei nuovi assunti è pagato poco
In Italia si lavora di più, ma non si guadagna di più. Questa, in estrema sintesi, è la fotografia che emerge dall’analisi Istat pubblicata a fine novembre e dedicata a mercato del lavoro e redditi. Il report, che ha incrociato i dati occupazionali 2018-2023 con quelli reddituali delle famiglie (2018-2022), ci permette di capire molte delle dinamiche in corso. Ovvero, la crescita dell’occupazione è reale e robusta, ma gli stipendi non seguono lo stesso ritmo. E non solo, i nuovi ingressi nel mercato del lavoro finiscono sempre più spesso in attività e professioni a basso reddito. Un mercato del lavoro in espansione, ma non per tutti allo stesso modo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
