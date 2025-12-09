Creare bellezza con le mani | a Castelferrato l' albero di Natale con le decorazioni all' uncinetto FOTO

A Castelferrato si è acceso l'albero di Natale con le decorazioni fatte a mano. A realizzarle l’associazione senza scopo di lucro Penelope per mano della sua presidente Lucia Zuccarini: un lavoro di cura, pazienza e precisione che ha portato a un risultato di grande bellezza e candore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it