Crea il panico in ospedale prima aggredisce i sanitari e poi danneggia un' ambulanza

Un episodio di violenza si è verificato in un ospedale della provincia di Frosinone, dove un individuo ha aggredito i sanitari e successivamente danneggiato un'ambulanza. Si tratta di un ulteriore episodio che si aggiunge alle recenti segnalazioni di aggressioni contro il personale sanitario nella zona, evidenziando una crescente problematica di sicurezza nelle strutture sanitarie locali.

Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario nella provincia di Frosinone dopo quelli registrati nel Cassinate le settimane scrorse. Nella serata di ieri, lunedì 8 dicembre 2025, i poliziotti sono intervenuti d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale locale, dove era. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

