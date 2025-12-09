Coutinho parla da doppio ex di Inter e Liverpool | Due vette che non tutti riescono a toccare! Faccio il tifo per Chivu lui leader lo era davvero

Inter News 24 L’ex centrocampista di Inter e Liverpool, Philippe Coutinho, ha voluto dire la sua nel giorno della sfida tra le due sue ex squadre. In vista della supersfida di Champions League tra Inter e Liverpool, Philippe Coutinho ha analizzato il match sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il fantasista brasiliano, doppio ex della gara, ha rievocato le emozioni vissute con entrambe le maglie, sottolineando come il DNA vincente accomuni le due società al di là dei cambi proprietari. Coutinho ha esaltato la forza attuale della Beneamata, ritenendo non casuali le due finali europee raggiunte recentemente grazie a un’ossatura solida. 🔗 Leggi su Internews24.com

