Costi e benefici del cloud aziendale nell’attuale scenario economico

Tpi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto economico in rapido mutamento, le aziende sono chiamate a bilanciare costi e benefici del cloud aziendale. La digitalizzazione accelera, mentre i budget si restringono e le minacce informatiche aumentano. Questo articolo analizza come sfruttare il cloud per ottimizzare risorse e sicurezza, affrontando le sfide di un mercato sempre più competitivo.

Viviamo in un momento storico in cui le aziende devono correre più veloci. spendendo meno. È il paradosso perfetto: budget IT in riduzione, aspettative in crescita, attacchi informatici in aumento e una digitalizzazione che non aspetta nessuno. È in questo contesto che il cloud aziendale torna al centro del discorso, non più come il giocattolo preferito dei CIO, ma come uno dei pochi strumenti capaci di offrire agilità, ridurre i costi e migliorare la resilienza. La vera domanda, oggi, non è più “migrare o non migrare?”, ma piuttosto: “Quale modello di cloud permette di rimanere competitivi senza bruciarsi il budget?” Il contesto economico: tagliare dove si può, investire dove serve. 🔗 Leggi su Tpi.it

