Costanzo Del Pinto torna con L’Ultima Sigaretta | un addio che sa di rinascita

Con una voce intensa, graffiante e immediatamente riconoscibile, Costanzo Del Pinto riaccende i riflettori sulla sua musica con il nuovo singolo “L’Ultima Sigaretta” (Next Stop PublishingBelieve), brano che segna l’inizio di una fase più matura e consapevole del suo percorso artistico. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi e il tour al fianco di Dodi Battaglia dei Pooh, l’artista si mette a nudo senza maschere, scegliendo una canzone che è allo stesso tempo confessione, resa dei conti e liberazione. “L’Ultima Sigaretta”: quando lasciare andare diventa un atto di coraggio. “L’Ultima Sigaretta” è il momento esatto in cui si smette di rimandare: l’ultimo tiro prima di spegnere per sempre qualcosa che ha fatto parte di noi – un amore, un dolore, una versione passata di sé stessi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

