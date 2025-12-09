Costanzo Del Pinto torna con L’Ultima Sigaretta | un addio che sa di rinascita
Con una voce intensa, graffiante e immediatamente riconoscibile, Costanzo Del Pinto riaccende i riflettori sulla sua musica con il nuovo singolo “L’Ultima Sigaretta” (Next Stop PublishingBelieve), brano che segna l’inizio di una fase più matura e consapevole del suo percorso artistico. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi e il tour al fianco di Dodi Battaglia dei Pooh, l’artista si mette a nudo senza maschere, scegliendo una canzone che è allo stesso tempo confessione, resa dei conti e liberazione. “L’Ultima Sigaretta”: quando lasciare andare diventa un atto di coraggio. “L’Ultima Sigaretta” è il momento esatto in cui si smette di rimandare: l’ultimo tiro prima di spegnere per sempre qualcosa che ha fatto parte di noi – un amore, un dolore, una versione passata di sé stessi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
“Cercherò di scoprire quale stella sei” (Visual Video) . . #costanzodelpinto #LucioDalla #acoustic #instamusica #instamusician #instamusic #music #singer #italiansinger #IndieArtist #indieitalia #singersongwriter #artist #musica #newmusic #instagood #so - facebook.com Vai su Facebook
"COSTANZO CIRINO S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Costanzo Del Pinto torna con «L’Ultima Sigaretta»: un singolo intenso tra libertà, addii e rinascita - La canzone è un’autentica confessione di libertà, il momento in cui l’artista trova il coraggio di lasciare andare un amore, un dolore, una parte di sé Dopo l’esperienza televisiva ad Amici di Maria ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive