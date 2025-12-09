Costacurta analizza le scelte di Slot in Inter Liverpool | rispetto e solidità le parole chiave per i tre punti

Nel confronto tra Inter e Liverpool, Costacurta analizza le strategie adottate dai Reds, sottolineando rispetto e solidità come valori chiave. L'ex calciatore evidenzia l'approccio prudente di Klopp e la determinazione dei nerazzurri, offrendo una disamina approfondita sulla partita di San Siro. Un'analisi che mette in luce gli aspetti tattici e le motivazioni delle due squadre.

Inter News 24 Costacurta elogia l’approccio degli inglesi e la linea prudente del tecnico! La disamina sulla sfida di San Siro contro il Liverpool. Nel pre-partita della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, Billy Costacurta, ex difensore e oggi commentatore tecnico di Sky Sport, ha analizzato le scelte di Arne Slot, soffermandosi sull’assetto prudente dei Reds. Secondo Costacurta, la formazione scelta dal tecnico olandese risponde a una logica ben precisa: «Vuole una squadra quadrata e solida, con gente che probabilmente secondo lui darà tutto per uscire indenne». Un approccio che non sorprende del tutto l’ex calciatore, che vede nelle scelte di Slot la volontà di proteggersi contro la qualità e l’intensità dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Costacurta analizza le scelte di Slot in Inter Liverpool: rispetto e solidità le parole chiave per i tre punti

