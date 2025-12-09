Costa tiene il punto | Gli alleati non si minacciano

Ilgiornale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costa sottolinea l'importanza del rispetto reciproco tra alleati, evidenziando che le minacce di interferenza nella politica interna sono inaccettabili. Ribadisce che, nel contesto delle alleanze, è fondamentale agire con responsabilità e rispetto, evitando comportamenti che possano compromettere la coesione e l'affidabilità tra i partner.

«Se siamo alleati dobbiamo agire come alleati, e gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna degli alleati, la rispettano». Così il presidente del Consiglio europeo, il portoghese António Costa, è tornato ieri, parlando alla conferenza annuale del Delors Institute, è tornato sugli attacchi dell'amministrazione Trump all'Unione europea e che hanno reso palese il fatto che «gli Usa e l'Ue ormai non condividono la stessa visione dell'ordine internazionale». «La nostra storia dice che non c'è libertà di espressione senza liberà di informazione, che prevede il pluralismo. Non c'è la libertà d'espressione se la libertà di informazione è sacrificata per difendere i tecno-oligarchi degli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

