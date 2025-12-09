Costa tiene il punto | Gli alleati non si minacciano

Costa sottolinea l'importanza del rispetto reciproco tra alleati, evidenziando che le minacce di interferenza nella politica interna sono inaccettabili. Ribadisce che, nel contesto delle alleanze, è fondamentale agire con responsabilità e rispetto, evitando comportamenti che possano compromettere la coesione e l'affidabilità tra i partner.

«Se siamo alleati dobbiamo agire come alleati, e gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna degli alleati, la rispettano». Così il presidente del Consiglio europeo, il portoghese António Costa, è tornato ieri, parlando alla conferenza annuale del Delors Institute, è tornato sugli attacchi dell'amministrazione Trump all'Unione europea e che hanno reso palese il fatto che «gli Usa e l'Ue ormai non condividono la stessa visione dell'ordine internazionale». «La nostra storia dice che non c'è libertà di espressione senza liberà di informazione, che prevede il pluralismo. Non c'è la libertà d'espressione se la libertà di informazione è sacrificata per difendere i tecno-oligarchi degli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Costa tiene il punto: "Gli alleati non si minacciano"

Leggi anche questi approfondimenti

Non sta ferma nemmeno per farsi i piedi la nonnina COSTA GAVRAS Dennis ha controllato il piede dx , il posteriore che tiene un po' su, e non c'è niente. Quindi l'ipotesi di uno stiramento resta la più plausibile Ringrazio infinitamente tutti coloro che si re - facebook.com Vai su Facebook

Costa tiene il punto: "Gli alleati non si minacciano" - «Se siamo alleati dobbiamo agire come alleati, e gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna degli alleati, la rispettano». Come scrive msn.com