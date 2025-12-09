Il dem Filippo Sensi chiede una manifestazione a Roma con il Colosseo illuminato di blu. Distanza senza precedenti nella storia tra Europa e Stati Uniti. Le parole di commento sul Vecchio continente arrivate negli ultimi mesi a più riprese dall’altra sponda dell’Oceano sono interpretate come giudicanti e inaccettabili da parte dei vertici europei e dalla galassia dem-socialista. 🔗 Leggi su Laverita.info

Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue